Российский суд оставил Савченко за решеткой до 13 мая

Московский городской суд признал законным решение Басманного суда о продление ареста украинской летчицы и народного депутата Надежды Савченко до 13 мая.

Об этом сообщает УНИАН.

Адвокат Марк Фейгин после изложения аргументов зашиты об отсутствии доказательств вины Савченко и многочисленных процессуальных нарушениях обратился к суду с просьбой отменить постановление суда первой инстанции, изменить меру пресечения Савченко на любую не связанную с содержанием под стражей, а также вынести "частное определение" в отношении судьи Басманного суда Артура Карпова, допустившего грубые нарушения в отношении его подзащитной.

"Я прошу учитывать также, что моя подзащитная ввиду всего этого объема грубейших нарушений ее прав была вынуждена объявить голодовку, потому что возмущение ее тем беспределом, который творится, вызвал единственную форму сопротивления с ее стороны начать голодовку. Я прошу суд обязательно учесть ухудшающееся состояние ее здоровья, которое не позволить ей принять участие в следующих судах", - сказал Фейгин.

Он подчеркнул, что любое решение, не связанное с содержанием под стражей, спасет ее здоровье и жизнь, а также призвал суд руководствоваться гуманными соображениями.

Защита предоставила документы, подтверждающие возможность для Савченко проживать в гостинице при посольстве Украины или в квартире ее адвоката Ильи Новикова.

Адвокат Николай Полозов подчеркнул, что "если с Савченко что-то случится" ответственность ляжет на судей, следователей и российской власти в целом.

Савченко заявила, что голодовку будет продолжать в качестве своего протеста относительно действий Следственного комитета.

Она заявила, что прекратит голодовку только в случае изменения меры пресечения и отправки ее в посольство Украины в Москве.

Представители Следственного комитета РФ и прокуратуры выступили категорически против изменения меры причинения, так как Савченко гражданка Украины и может скрыться, обладает навыками "диверсионно-подрывной деятельности", а также не имеет медицинских противопоказаний для содержания под стражей.

Сама Савченко в ходе судебного заседания вела себя очень мужественно, говорила уверено, однако из-за длительной голодовки все время сидела, облокотившись на стол или стену.

Перед выходом судьи в совещательную комнату судья обратился, если ли у кого-то пожелания, на это Савченко заявила: "Совести всем в России!".

Напомним, ранее сообщалось, что Савченко написала обращение из российской тюрьмы: призвала выйти на глобальную акцию 1 марта.