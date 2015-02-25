Экс-замминистра обороны назвал три причины для ввода миротворцев ООН на Донбасс

На Донбасс нужно вводить миротворцев ООН, чтобы при помощи "голубых касок" Украина смогла выдержать вооруженное давление России.

Об этом экс-заместитель министра обороны Украины Вячеслав Кредисов рассказал в комментарии "Главреду".

"Я поддерживаю инициативу руководства страны о введении миротворческой миссии ООН на Донбасс по нескольким причинам, — заявил военный эксперт. — Во-первых, там, где находятся миротворческие силы ООН, как правило, осуществляется больший контроль, и можно прогнозировать развитие событий".

"Во-вторых, я, как человек, работавший заместителем министра обороны, могу утверждать, что дух наших украинских военных намного сильнее, чем у россиян, однако наши Вооруженные Силы уступают российским по своим возможностям. Так получилось хотя бы потому, что Россия – бОльшая страна, чем Украина, и по этой причине объективно нам необходимо понимать, что самостоятельно выдержать прямое вооруженное воздействие России для Украины будет достаточно сложно. Однако с помощью ООН это сделать вполне реально", — уверен Кредисов.

"В-третьих, в нынешних ужасных условиях – в условиях экономической, информационной и реальной войны – нам необходимо объединяться вокруг руководства страны. Если Верховный главнокомандующий Петр Порошенко инициирует введение миротворческих сил, мы должны объединиться вокруг лидера и поддержать его", — считает экс-замминистра обороны.

В то же время он не считает реальным введение миротворческих сил ООН в Украину в ближайшее время. По его словам, совершенно прав глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, который отметил, что на организацию такой миссии уйдет много времени. "Для этого необходимо выполнить ряд требований и условий. Но вектор – совершенно правильный, я поддерживаю его", — подчеркнул военный эксперт.

По его мнению, помешать реализации данной идеи может, в первую очередь, позиция России. "Она может наложить вето на ряд вопросов. Кроме того, миротворческие войска вводятся не туда, где ведутся боевые действия, а туда, где сложилась кризисная ситуация, которую нужно контролировать. А такое решение Россия также может ветировать. Также сейчас она внезапно может начать террористические и другие действия, которые могут затормозить принятие необходимых нам решений", — считает Кредисов.

"Но то, что эта идея озвучена украинской стороной, что ее обсуждают европейские и мировые политики самого высшего ранга, – это безусловный огромный позитив для Украины. То есть дипломатически нас поддерживают стопроцентно — осталось только довести дело до конкретных шагов", — подчеркнул бывший замминистра обороны.

"На мой взгляд, со стороны украинского руководства делается все возможное и невозможное, чтобы идея ввода миротворческой миссии ООН в Украину была реализована. Но в условиях, когда над нашей страной нависла такая огромная угроза, нам необходимо объединяться – нация не может быть расколотой. А у нас сегодня даже в Верховной Раде нет согласия среди политических сил, которые формируют коалицию: одни отстаивают одну позицию, другие – другую. Сейчас не время выяснять, кто правее – сейчас нужно объединить усилия, чтобы победить в этой войне", — подытожил Кредисов.

Напомним, что директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский рассказал в комментарии "Главреду" объяснил, как Украине добиться введения миротворцев ООН на Донбасс.

фото: colonelcassad.livejournal.com