Западные СМИ: мир на Донбассе - это просто иллюзия

После минских переговоров "перемирие" на Донбассе длилось всего несколько часов, а нынешний мир – просто иллюзия.

Об этом в своей статье для немецкой Die Welt пишет Юлия Смирнова, передает УНИАН.

Журналист подчеркнула, что результаты переговоров в Минске до сих пор не реализованы, а через неделю после известий о соглашении по прекращению огня стало известно о драматической ситуации вокруг Дебальцево.

После тех боев ситуация немного успокоилась, но о полном прекращении огня до сих пор не может быть и речи. Украинская армия сообщила, что в понедельник во время обстрела один солдат погиб, и семеро получили ранения.

Тем временем, главы МИД Украины, России, Германии и Франции в Париже попытались содействовать реализации Минского соглашения, и потребовали "строгого выполнения" договоренностей.

По мнению главы МИД Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, ситуация остается "чрезмерно хрупкой", хотя и было зафиксировано снижение насилия, "но по-прежнему есть многочисленные нарушения режима прекращения огня".

Всем участникам ясно, что ситуация "очень быстро" может снова вернуться к насилию.

Министры также призвали страны, входящие состав Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), предоставить необходимый персонал, техническое оборудование и увеличить денежную помощь.

В конце марта должен быть продлен истекающий мандат действий ОБСЕ в Украине.

По мнению украинского дипломата Павла Климкина, у миссии ОБСЕ в Украине есть реальная возможность контролировать такие процессы, как прекращение огня и отвод тяжелого вооружения. При этом оккупацию Дебальцево он назвал нарешунием соглашения о прекращении огня.

После того, как боевики захватили Дебальцево, они, кажется, сделали перерыв в боевых действиях и во вторник объявили об отводе тяжелой артиллерии от линии фронта.

Военный представитель сепаратистов и заместитель командующего армией, Эдуард Басурин заявил, что 96 орудий были отведены во вторник.

Речь идет о 122-миллиметровых гаубицах Д-30 и 152-миллиметровых гаубицах типа "Мста". Отвод состоялся во вторник примерно в четырех городах: Дебальцево, Горловке, Донецке и Тельманово.

"Мы перевозим тяжелую артиллерию на 50 километров от линии фронта 19 сентября", сказал Басурин.

Тем не менее, специальная миссия наблюдателей ОБСЕ в Украине не могла подтвердить никакого отвода вооружения. Чтобы определить, что это является отводом тяжелой артиллерии, а не просто передвижением войск, миссии необходима точная информация о том, где была размещена эта техника, по каким маршрутам ее отводят, и где она будет находиться в дальнейшем. К вечеру понедельника, ни от одной из сторон миссия наблюдателей не получила такой информации.

Украинская армия полагает, что сепаратисты вместо отвода проводят перегруппировку своей техники. Представители сил АТО заявили, что армия может начать отвод тяжелой артиллерии только тогда, когда режим прекращения огня действительно будет соблюдаться.

"Украинская сторона уже подготовила дислокацию и маршруты для отвода тяжелой техники", сказал Лысенко на пресс-конференции в Киеве, добавив: "Если соглашение о прекращении огня будет соблюдаться в течение двух дней, это станет сигналом для отвода тяжелой техники".

Следующей целью сепаратистов считают промышленный город Мариуполь на Азовском море. Нападение на город, безусловно, требует более длительной подготовки и перегруппировки сил. Операция может быть подготовлена и в период относительного затишья.

Во вторник сепаратисты заявили, что они якобы взяли под свой контроль две деревни вблизи Мариуполя. Это еще больше ослабляет надежду на долгосрочное перемирие.

Больше о "перемирии" на Донбассе и отходе украинцев из Дебальцево смотрите в спецтеме "Главреда".