Путин пугает Украину: через пару дней может отключить газ

Россия прекратит поставки газа Украине через 3-4 суток, если "Нафтогаз" не внесет предоплату.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает УНИАН.

"Газпром" полностью исполняет свои обязательства по контракту (о поставках газа Украине) и будет это делать. Предоплаты, которая произведена украинской стороной, осталось на поставку газа на трое-четверо суток" - отметил он.

При этом Путин рассказал, что, "если предоплаты не будет, "Газпром", в соответствии с этим контрактом и дополнением к нему, поставки приостановит".

"Разумеется, это может создать определенную угрозу для транзита в Европу нашим европейским партнерам", - сказал он.

При этом он надеется, что газоснабжение Украины не будет прерываться.

"Наш министр экономики, руководство "Газпрома" последние дни предпринимают энергичные попытки не только проинформировать, но и подключить к решению этой проблемы наших европейских партнеров. Надеемся, что до таких крайних мер не дойдет, и что газоснабжение не будет прерываться. Это зависит не только от нас, это зависит от финансовой дисциплины наших украинских партнеров", - сказал Путин.

Напомним, ранее президент РФ заявил, что отключение Украиной поставок газа оккупированным боевиками районам Донбасса "попахивает геноцидом".