Бывший регионал рассказал суду, как Ефремов платил сепаратистам Луганска - СМИ

В суде по делу бывшего лидера фракции Партии регионов Александра Ефремова против него давал показания бывший коллега по партии Владимир Ландик.

Об этом говорится судебном решении, которое огласила следственный судья Оксана Царевич, передает РБК-Украина.

"В частности, Ландик свидетельствовал о том, что из банка "Укркомунбанк" раздавали денежные средства сепаратистам, которые проводили митинг возле местного управления СБУ. Кроме Ландика, аналогичные показания дали двое местных жителей Луганска", - говорится в сообщении.

После судебного заседания Ефремов заявил, что работал в этом банке, однако не в то время, о котором говорится в показаниях свидетелей.

Напомним, сегодня Печерский суд отказался арестовать Ефремова, назначив ему залог в размере 60 тысяч гривен.

Против него выдвинуты обвинения в "разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, повлекшие тяжкие последствия в виде массовой гибели людей".

Ранее Ефремов обвинялся в "злоупотреблении служебными положениями при отягчающих обстоятельствах" и "служебном подлоге".