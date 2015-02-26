Война на Донбассе не временное явление и имеет глобальный характер - НАТО

Главнокомандующий союзными силами НАТО в Европе американский генерал Филипп Бридлав заявил, что конфликт, который развязала Россия на Донбассе - это не временное явление, которое сегодня носит глобальный характер.

Такое мнение он высказал после слушаний в Палате представителей США, пишет Укринформ.

"По сравнению только с прошлым годом, Европа сталкивается с совершенно иной и гораздо более сложной средой безопасности. Это глобальный, а не региональный вызов, имеющий стойкий, не временный характер", - подчеркнул генерал.

По его словам, сегодня есть очень убедительные доказательства того, что русская артиллерия пересекла границу восточной Украины на начальных этапах конфликта, что было передано более тысячи единиц российской военной техники на территорию Украины, в том числе танки, бронетранспортеры, тяжелая артиллерия, другая военная техника.

"Они были использованы на линиях фронта против украинских сил", - подчеркнул Бридлав.

Он также подчеркнул, что эти действия никак не помогают восстановлению нормальных отношений.

"Действия значат гораздо больше, чем слова. И то, что мы видим в зоне конфликта, является реваншизмом России, которая не играет по международным правилам и не соблюдает норм. Ее деятельность дестабилизирует соседние государства в регионе в целом, и, как я уже упоминал, имеет глобальное влияние", - отметил генерал.