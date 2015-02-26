Россия ведет войну против Украины - резолюция парламентского комитета ассоциации Украина-ЕС

26 февраля 2015, 12:20

Парламентский комитет ассоциации Украина-ЕС призвал агрессора к полному соблюдению Минских договоренностей,

  • Россия ведет войну против Украины - резолюция парламентского комитета ассоциации Украина-ЕС glavcom.ua
  • Россия ведет войну против Украины - резолюция парламентского комитета ассоциации Украина-ЕС glavcom.ua
  • Россия ведет войну против Украины - резолюция парламентского комитета ассоциации Украина-ЕС glavcom.ua
  • Россия ведет войну против Украины - резолюция парламентского комитета ассоциации Украина-ЕС glavcom.ua
  • Россия ведет войну против Украины - резолюция парламентского комитета ассоциации Украина-ЕС glavcom.ua
  • Россия ведет войну против Украины - резолюция парламентского комитета ассоциации Украина-ЕС top.rbc.ru

В парламентском комитете Ассоциации Украины и ЕС пришли к согласию, что войну в Украине ведет Россия.

Об этом говорится в резолюции Парламентского комитета Ассоциации Украины и ЕС, которая есть в распоряжении Главкома.

По данным издания, инаугурационное заседание ЕП состоялось в Брюсселе 24-25 февраля. Стороны обсудили нарушения Минских соглашений и пришли к согласию в том, что войну в Украине ведет Россия. Комитет, в состав которого входят члены Верховной Рады и Европарламента, поддержал предложения украинской стороны относительно срочных действий со стороны ЕС.

"Комитет решительно осуждает тот факт, что Россия ведет необъявленную гибридную войну с Украиной", - говорится в документе.

"Украина стала субъектом российской агрессии, политики завоевания и неоглашенной гибридной войны, которая несет угрозу единству, целостности и независимости Украины и ставит под потенциальную угрозу безопасность Европейского союза. Нет никакого оправдания к использованию вооруженных сил в Европе в защиту так называемых исторических мотивов или мотивов безопасности".

Парламентский комитет Ассоциации Украины и ЕС призвал агрессора к полному соблюдению Минских договоренностей, которые начинаются с полного соблюдения режима прекращения огня и отвода тяжелого вооружения.

В число требований также входит выполнение других условий договоренностей включая обмен пленными, полное возобновление контроля границы Украинским правительством; отвод всего "иностранного вооруженного контингента", оружия и наемников с территории Украины, определение условий для местных выборов и конституционной реформы.

Согласно резолюции, стороны одобрили предоставление Киеву вооружения и отметили, что шаги для усиления украинской армии должны осуществлять не только отдельные страны, но и ЕС как единая структура.

"Не существует оговорок или законодательных ограничений по поставкам в Украину оборонительного вооружения. Евросоюз должен найти пути поддержки усилий украинского правительства по укреплению обороноспособности Украины", - говорится в документе.

Стороны рассмотрели также вопрос введения миротворческой миссии на территорию Украины. "ЕС должен рассмотреть предложение СНБО об обеспечении безопасности миссии ЕС, которая должна стать эффективным инструментом защиты территориальной целостности, суверенитета, независимости и нерушимости границ Украины", - говорится в документе.

Также комитет Ассоциации Украины и ЕС призвал ЕС усилить санкции против России. В первую очередь, речь идет об энергетическом и финансовом секторах. К такому шагу рекомендовано прибегнуть в случае невыполнения Минских договоренностей.

Как известно, создание парламентского комитета ассоциации было предусмотрено ст. 467 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Председателем украинской части парламентского комитета Ассоциации между Украиной и Европейский Союзом был избран депутат Верховной Рады, первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам европейской интеграции Остап Семерак.

Первым заместителем председателя украинской части комитета стала Ирина Геращенко (председатель комитета Рады по вопросам европейской интеграции), а заместителем - Виктор Галасюк (председатель комитета Рады по вопросам промышленной политики и предпринимательства).

16 сентября 2014 Рада и Европарламент ратифицировали соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

В соответствии со статьями 461-463 Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом и его государствами-членами в 2014 году был создан Совет ассоциации Украина - ЕС.

Заседание Совета ассоциации Украина - ЕС проводятся на уровне министров по меньшей мере один раз в год, а также тогда, когда этого требуют обстоятельства.

Первое заседание Совета ассоциации состоялось 15 декабря 2014 в Брюсселе. Заседание Совета ассоциации, как и прежде Совета по вопросам сотрудничества, традиционно проходят на территории ЕС (Брюссель или Люксембург).

Делегацию Украины на заседаниях Совета ассоциации возглавляет Премьер-министр Украины, делегацию ЕС - вице-президент Европейской Комиссии - Высокий Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Совет ассоциации состоит из членов Правительства Украины, с одной стороны, и членов Совета Европейского Союза и членов Европейской Комиссии, - с другой стороны.

Согласно Договору об ассоциации Совет ассоциации осуществляет контроль и мониторинг применения и исполнения Соглашения. При этом решение Совета ассоциации являются обязательными для сторон.

Напомним, 1 ноября 2014 года вступило в силу частичное применение Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

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Россия Евросоюз Украина война резолюция ассоциация
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