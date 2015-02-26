Чорновил о приглашении миротворцев на Донбасс: мир увидел грязную игру России

26 февраля 2015, 14:46

Замораживание конфликта Украине сейчас выгодно, считает эксперт.

Тарас Чорновил

Решение Украины пригласить на Донбасс миротворческие силы Евросоюза или ООН было правильным даже в том случае, если его не удастся реализовать из-за позиции России.

Об этом эксперт по международным вопросам, экс-нардеп Тарас Чорновил рассказал в комментарии "Главреду".

"Насколько целесообразно было подавать заявку о вводе миротворцев, пиарить эту идею и доносить ее до основных международных игроков, в том числе до руководства ООН и европейских структур? Нужно ли это было? Конечно, нужно! Это — дипломатические ходы", — говорит эксперт.

По его мнению, даже если ничего не удастся сделать (что вполне вероятно), сама официальная подача заявки и реакция России на это уже сняли многие вопросы: "У кого-то открылись глаза, у кого-то появились новые аргументы, у кого-то сложилась ситуация, когда стало сложным дальше играть в игру "глубокой обеспокоенности". У нас часто не понимают необходимости дипломатических игр, считая, что дипломатические усилия ничего не дают. Но они стоят намного больше, чем некоторые военные объединения и партии вооружения".

"Россия не была готова вести фронтальную войну против Украины и не собиралась делать этого, потому что понимала: политические последствия для нее будут ужасны. Но она была намерена постепенно, шаг за шагом захватить территорию, затем остановиться, затеять дипломатические игры, а когда все успокоятся, снова захватить часть территории. От фронтального наступления ее сдержали не только наши войска (которые, бесспорно, сыграли колоссальную роль), но и приложенные дипломатические усилия", — заметил Чорновил.

Он напомнил, что заявку в ООН с просьбой ввести миротворческую миссию, как правило, подают страны, которые хотят доказать свою честность и порядочность. "Потому что в таком случае уже невозможно будет играть: миротворцы ООН — это не какие-то там наблюдатели ОБСЕ, которыми можно манипулировать. Это — военные, которые должны стрелять и уничтожать каждого, кто нарушает перемирие. Когда их на свою территорию приглашает какое-то государство, ему нечего скрывать. Та же страна, которая протестует против ввода миротворцев, показывает, что ведет грязную игру", — говорит экс-нардеп.

"Очень серьезным был аргумент, когда Россия закатила истерику по поводу миротворцев ООН в Украине, настаивая, что она этого не допустит, заблокирует решение и т.д. Теперь ей приходится выкручиваться, но удар по ее имиджу уже нанесен. Один отказ России от миротворцев приблизил введение дополнительных санкций против нее и возможные поставки Украине вооружения. Поэтому сама подача такой заявки Украиной была полезной", — считает эксперт по международным вопросам.

"Насколько вероятно, что миротворцы ООН таки будут введены в Украину? Сегодня это совершенно невозможно. Россия четко заявила, что она будет ветировать этот вопрос, — говорит Чорновил. — Однако последнее интервью Путина центральным российским каналам было знаковым: как я понял, основной посыл сводился к тому, что Россия не будет вести войну с Украиной, потому что это глобальная катастрофа и самое страшное, что только может произойти. Поэтому Россия с Украиной воевать не собирается".

На его взгляд, это является неплохим знаком: Россия будет продолжать провокации и "гибридную войну", но она готова начать выход из военного конфликта, потому что он ей стал слишком дорого стоить. "При этом дивидендов приносит очень мало, и перспективы продвинуться вперед и захватить какие-то действительно полезные для России плацдармы на сегодняшний день нет. Поэтому допускаю, что позиция России будет дрейфовать к примирению в каком-то виде и замораживанию конфликта", — считает эксперт.

"Как бы то ни было, замораживание конфликта Украине сейчас выгодно, потому что будет означать прекращение реальных боевых действий, лишит Россию возможности продолжать вторжение на территорию Украины, прекратит уничтожение украинцев и разрушение нашей экономики (мы все равно не можем вернуть свои территории в один момент). Если Россия все-таки пойдет на замораживание конфликта, то может прекратить себя противопоставлять и может позволить присутствие миротворческих войск ООН в Украине", — подытожил Чорновил.

Напомним, ранее экс-заместитель министра обороны Украины Вячеслав Кредисов в комментарии "Главреду" назвал три причины для ввода миротворцев ООН на Донбасс.

Больше мнений экспертов читайте на "Главреде": Введение миротворцев ООН на Донбасс: позитив для Украины или замораживание конфликта.

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Донбасс Россия Путин миротворцы эксперт ООН Чорновил
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