Без возвращения Крыма у Украины нет будущего - Чубаров

Без возвращения оккупированного Россией Крыма у Украины нет будущего.

Такое мнение выразил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает УНИАН.

"Каждый, кто думает, что возвращение Крыма – это второ- или третьерядная наша задача, что мы, мол, сейчас сместим Крым, это такая, знаете, ошибка для Украины, очень угрожающая, поскольку сегодня уже известно, что без решения крымской проблемы, без возвращения Крыма, без ухода агрессора с этих территорий просто у Украины не будет будущего", - заявил он.

Также Чубаров снова напомнил о необходимости утверждения государственной стратегии возвращения Крыма.

Политик отметил, что такая стратегия должна быть целостной, с привлечением всех возможных факторов, которые могут способствовать процессу возвращения Крыма, в том числе нужно учитывать поведение людей, остающихся на оккупированном полуострове.

"К сожалению, все еще такой стратегии нет, и поэтому сейчас мы не можем говорить о таком целостном наступлении в этом направлении", - сказал Чубаров.

Напомним, ранее глава Меджлиса сообщал о намерениях России значительно уменьшить численность населения на оккупированном полуострове.