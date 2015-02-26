ГПУ рассказала о причинах обыска в Печерском райсуде

Обыск в Печерском райсуде Киева проводится в рамках расследования дела о преследованиях активистов Майдана.

Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В частности, судьи Печерского суда подозреваются в том, что намеренно выносили неправосудные решения по делам против активистов Автомайдана.

"Сейчас следователи ищут административные дела, по которым граждане сознательно привлекались к ответственности", - сообщил прокурор Киева Сергей Юлдашев.

Напомним, ранее генпрокурор Виктор Шокин подал в парламент ходатайство о задержании и взятии под стражу трех судей Печерского райсуда Киева – Оксаны Царевич, Виктора Кицюка и Сергея Вовка.

Также генпрокурор инициировал перед Высшей квалификационной комиссией судей Украины отстранение этих судей от занимаемых должностей.

Напомним, 25 февраля, Печерский районный суд избрал для бывшего председателя фракции Партии регионов Александра Ефремова меру пресечения в виде залога в 60 тысяч гривень - 50 минимальных зарплат.

Такое решение приняла следственный судья Царевич в рамках выдвинутого Ефремову подозрения о разжигании межнациональной вражды.