В плену боевиков остаются 130 бойцов украинской армии - Минобороны

В плену боевиков на Донбассе остаются 130 бойцов Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Петр Мехед в эфире Громадського, передает УНИАН.

"На сегодня незаконно удерживаемых военнослужащих ВСУ – около 130. Если брать по военным, которые исчезли – это 250 человек", - сообщил он.

При этом Мехед подчеркнул, что речь идет именно о бойцах Вооруженных сил.

Также офицер добавил, что среди пленных есть и те, кого не удается освободить еще с лета минувшего года.

"Позавчера мы забрали военного 51 бригады, который был в плену с августа", - отметил Мехед.

Сложности с освобождением пленных он объяснил тем, что на Донбассе есть множество формирований, с некоторыми из которых договориться очень сложно.

Напомним, как сообщал "Главред", ранее Мехед сообщил, что за последние двое суток из Дебальцево были вывезены тела 15 погибших.