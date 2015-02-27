Сурков советует главарям ДНР: "дайте по башке" замкомандующему штабом, сильно разговорился

Служба безопасности Украины заявила, что перехватила последние инструкции помощника президента РФ Владислава Суркова террористам из ДНР.

Об этом рассказал глава силового ведомства Валентин Наливайченко, сообщает ЛІГАБізнесІнформ.

"Одно из свидетельств того, что это лицо (Сурков - Ред.) не прекратило свою деятельность по военно-политическому вмешательству в жизнь Украины… Хочу показать вам на языке и с орфографией автора очередной циркуляр террористической организации ДНР - как, что делать и кому отчитываться… Именно такими циркулярами этот гражданин Российской Федерации нарушает и законодательство нашего государства, и, кстати, законодательство своего государства", - отметил Наливайченко.

В циркуляре среди прочего критикуется замкомандующего штабом боевиков ДНР Эдуард Басурин, который согласился с введением миротворцев на Донбасс. Сурков советует главарям срочно дать опровержение и объяснить, что его слова были вырваны из контекста и искажены.

"А потом по башке ему дайте. А то чегото он сильно разговорился", — возмущается помощник Путина.

По словам главы СБУ, этот документ - не единственный, который удалось перехватить специалистам службы.

"Это один из последних перехваченных нами циркуляров, в феврале этого года. Это один из, и не последний", - уточнил он.

Напомним, что ранее Наливайченко заявил, что СБУ начала расследование о причастности Суркова к дестабилизации ситуации в Украине.

фото: nahnews.com.ua, liga.net