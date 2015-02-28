Западные СМИ о годе "Крымнаша": перебои с продуктами и репрессии против крымских татар

Прошел почти год с тех пор, как Владимир Путин в марте 2014 года в "крымской речи" заявил, что "вся Россия восхищается смелостью жителей Крыма, решивших судьбу полуострова". С тех пор эйфория жителей полуострова немного улеглась: несмотря на то, что 93% жителей полуострова все еще поддерживают российского президента, многое в Крыму осталось по-старому,

Об этом в Focus пишет Бен Кришке, перевод статьи которого публикует "Инопресса".

"Нельзя сказать, что с экономической точки зрения в жизни крымчан произошли какие-то ухудшения, но и изменений в лучшую сторону тоже нет", - рассказывает экономист венского Института сравнительных экономических исследований Василий Астров. Так, 2,3-миллионному населению Крыма, по словам Астрова, пришлось столкнуться с мега-инфляцией почти в 38% и 50-процентным удорожанием продуктов питания. "Однако зарплаты 200 тыс. госслужащих и пенсии, которые на полуострове получают 560 тыс. человек, возросли", - говорит эксперт.

При этом крымчанам приходится сталкиваться с перебоями в поставках продуктов питания, большую часть которых ввозят на полуостров с территории России на паромах, зависящих от погодных условий. "Возможности жителей Крыма путешествовать также ограничены: международные банки вроде Unicredit и распространенные платежные системы Visa и Mastercard прекратили свою работу на полуострове после российской аннексии, и все платежи осуществляются наличным способом", — говорится в статье.

Сократился и поток туристов, отдыхающих в Крыму, указывает Астров: "Если раньше в Крым каждый год приезжало порядка 6 млн отдыхающих, в этом году - 3,5-4 млн". "Правда, теперь на полуостров приезжают в основном россияне, которые останавливаются в дорогих гостиницах и тратят больше денег".

Намного хуже в Крыму, продолжает автор статьи, ситуация с правами человека, в особенности по отношению к крымско-татарскому населению. По словам руководителя отдела международной правозащитной организации Amnesty International по странам Европы и Центральной Азии Мари Лукас, "более всего фактические власти Крыма преследуют и дискриминируют крымских татар".

"Нам известно большое количество случаев, когда представителям крымско-татарской диаспоры угрожали, похищали и применяли пытки, - рассказывает Лукас. - Минимум в семи случаях люди пропадали без вести, причем фактические власти ничего не предпринимают для выяснения их судьбы". То же самое относится и к проукраинским активистам.

"В дополнение к этому на полуострове действуют российские репрессивные законы, которые существенно ограничивают свободу мнения и собраний, - продолжает Лукас. - Участники несанкционированных протестных акций, к примеру, рискуют быть приговоренными к крупным денежным штрафам или реальным тюремным срокам в случае повторных нарушений".

Напомним, что лидер крымских татар Мустафа Джемилев призвал Президента Петра Порошенко полностью заблокировать поставки продуктов и электроэнергии в Крым. По его словам, пусть Россия кормит и освещает полуостров.