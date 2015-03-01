Военный эксперт рассказал о новых боях на Донбассе

За последние сутки "перемирия" на Донбассе боевики не прекращали обстрелов украинских войск, иногда пытаясь атаковать позиции сил АТО.

Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп Дмитрий Тымчук в своем Facebook.

"В районе юго-восточнее Докучаевска формирования российско-террористических войск в течение прошедших трех суток активно наносили удары из минометов и ствольной артиллерии по передовым позициям украинских войск", - сообщил он.

Также эксперт добавил, что на протяжении дня интенсивность огня усиливалась, что вынудило украинских военных открыть ответный огонь.

"На протяжении вчерашнего дня активность обстрелов усилилась, что вызвало ответный удар украинской артиллерии. Зафиксировано накрытие огневых позиций двух огневых подразделений террористов огнем украинской артиллерии (одно из них – минометная батарея, 4 миномета)", - сообщил Тымчук.

Кроме того, продолжались бои в районе поселка Майорск.

"В районе н.п.Майорск в течении суток продолжались боестолкновения между террористами и силами АТО с применением стрелкового оружия и гранатометов. Несмотря на перемирие, боевики упорно пытаются вытеснить украинские подразделения с занимаемых ими позиций", - сообщил он.

Тем временем, в районе Тореза был зафиксирован подрыв на фугасе одного из грузовиков конвоя снабжения для ДНР.

"Есть раненые из состава "сопровождения" (все – граждане РФ)", - резюмировал он.

Напомним, ранее Тымчук рассказал, как боевики "отводят" свою технику – днем отъезжают от линии фронта, а ночью – возвращаются на исходные позиции.