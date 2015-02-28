На Донбасс вторглась очередная колонна с "гуманитаркой" из России

В Донецкую область вторгся очередной "гуманитарный конвой" из России.

Об этом сообщает ГромадськеТВ.

В частности, 27 февраля в Макеевку прибыли около 60 грузовиков с надписью "Гуманитарная помощь от РФ".

Также в составе колонны были замечены 20 бензовозов.

Журналистам удалось сделать фотографию одного из грузовиков в районе Иловайска, по дороге к Макеевке.

Напомним, 27 февраля в Госпогранслужбе Украины заявили, что 16-й российский "гуманитарный конвой" въехал в Украину без надлежащего оформления и контроля.

Две колонны в составе 170 грузовиков въехали через российские пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" в период с 06:40 до 07:50 пятницы.