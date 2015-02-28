Немцов планировал обнародовать доказательства присутствия войск РФ в Украине – Порошенко

Борис Немцов обещал обнародовать доказательства участия российских вооруженных сил в конфликте на Донбассе, сообщил Президент Петр Порошенко во время пребывания в Виннице в субботу.

Об этом передает Укринформ.

"Несколько недель тому назад я имел с ним разговор, как строить отношения между Украиной и Россией. Таким образом, как мы хотели бы их видеть. Борис задекларировал, что должен обнародовать убедительные доказательства участия российских вооруженных сил в Украине. Кто-то очень этого боялся. Борис не боялся, палачи боялись. Они его убили", - сказал Президент.

По его словам, Немцов был большим другом Украины и большим патриотом России. Человеком, который, как мост, связывал наши государства, выстраивал те отношения между Украиной и Россией, которые хотели бы видеть украинцы.

Порошенко отметил, что Немцов является символом россиянина, который искренне и с уважением относился к Украине, человеком, который боролся и отдавал все возможное для того, чтобы защитить свободу в своем государстве.

"Первого марта он должен был выйти на марш во главе многотысячного митинга, чтобы продемонстрировать, что есть другая Россия, которая любит Украину, уважает права человека, для которой свобода - не пустой звук. И ради свободы и демократии он был готов отдать свою жизнь", - подчеркнул Президент.

Напомним, российский оппозиционер Борис Немцов был убит в центре Москвы 27 февраля.