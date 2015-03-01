С сегодняшнего дня Украина ужесточает правила въезда для граждан России

Граждане Российской Федерации с сегодняшнего дня, 1 марта 2015 г., будут въезжать в Украину по заграничным паспортам, об этом говорится в постановлении Кабинета министров Украины № 23 от 30 января 2015 г., которым приостановлено действие отдельных положений соглашения между правительствами Украины и России о безвизовых поездках граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Кроме того, согласно изменениям, дети в возрасте до 14 лет должны быть вписаны в загранпаспорт родителей или следовать по своему загранпаспорту.

При этом, те граждане России, которые до 1 марта въехали в Украину по внутренним паспортам, а дети - по свидетельству о рождении, смогут находиться в Украине до 90 суток и беспрепятственно вернуться в Россию.

Гражданам России, которые с 1 марта во время въезда в Украину, будут предъявлять внутренние паспорта или свидетельства о рождении, будет отказано во въезде в Украину.

Напомним, ранее эксперт объяснил, что выиграет Украина от ужесточения правил въезда для россиян.