Боевики готовятся наступать на трех направлениях: опубликована карта зоны АТО

В целом за прошедшие сутки боевики обстреляли наших военных 34 раза практически во всех направлениях.

Такие данные обнародованы в ИАЦ СНБО.

Украинские воины удерживают свои позиции, укрепляя линию обороны, и в любой момент готовы дать отпор атакам боевиков.

Фиксируются признаки подготовки врага к дальнейшим наступательным действиям на Мариупольском, Артемовском и Луганском направлениях. С целью введения в заблуждение представителей миссии ОБСЕ, боевики осуществляют перемещение военной техники от линии разграничения в тыловые районы, а в ночное время – в обратном направлении, сказано в сообщении.

За минувшие сутки погибших среди украинских военнослужащих нет, 8 получили ранения, говорится в материалах СНБО.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики на Донбассе ведут по силовикам хаотичный огонь: в основном из стрелкового оружия.

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