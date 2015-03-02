Боевики активно восстанавливают свои позиции, под Ясиноватую пригнали 6 танков и 11 бронемашин

Террористы и российские войска продолжают активно восстанавливать боеспособность своих формирований и проводить их перегруппировку.

Об этом сообщил нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук в своем Facebook.

"Зафиксировано перемещение из района Енакиево по направлению Ясиноватая бронегруппы террористов (6 танков, 11 ББМ, 6 установок РСЗО) ", - пишет эксперт.

По информации Тымчука, в районе Дебальцево (Светлодарск, Попасная, Троицкое) террористы дважды в течение прошедших суток применяли 120-мм миномёты, пытаясь нанести огневое поражение подразделениям украинских войск.

Напомним, ранее в пресс-службе полка "Азов" сообщали о том, что в Луганскую область с территории России зашла большая колонна военной техники.

