"Перемирие" на Луганщине: боевики гонят пехоту под Счастье и везут снаряды к Попасной

Несмотря на перемирие на Донбассе, под Луганском и севернее города (напротив занятого силами АТО Счастья) российские военные и боевики сосредоточили группировку общей численностью до 1 500 человек.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, группировка интенсивно накапливает материально-технические ресурсы и проводит активную боевую подготовку на обустроенном на одной из окраин города полигоне.

Кроме того, за сутки зафиксировано перемещение в район Алчевск – Стаханов – Первомайск (расположенных неподалеку от Попасной, занятой силами АТО) порядка 40 транспортных единиц в качестве конвоев снабжения.

Конвои доставляют в основном боеприпасы для артиллерийских подразделений боевиков, сосредоточенных в районе Брянки и Стаханова, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, что боевики выводят из недавно занятого Дебальцево бронетехнику и перебрасывают десятки танков к Счастью и Станице Луганской.

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