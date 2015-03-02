Боевики продолжают обстреливать силовиков: дважды атаковали Авдеевку, а по Пескам работал снайпер

За минувшие сутки российские военные и боевики 32 раза использовали оружие против сил АТО вдоль линии разграничения. 14 раз террористы вели обстрел из артиллерии и минометов, 27 из стрелкового оружия и гранатометов.

Об этом сообщил спикер штаба АТО Анатолий Стельмах, пишет Новое время.

По его словам, дважды враг пытался безуспешно штурмовать наши позиции в Авдеевке и Луганском, что вблиз Дебальцево.

В ночь на 2 марта в зоне АТО противник четыре раза наносил удары на донецком направлении.

В 21.55 и 22.20 поселок Пески был обстрелян из стрелкового оружия. 22.55 НВФ задействовали артиллерию против украинских военных близ Авдеевки. В 02.20 наших воинов в Песках обстреливал снайпер.

На мариупольском, луганском и дебальцевском направлениях режима прекращения огня с 21.00 до 6.00 нарушения перемирия не зафиксировано, отметили в штабе АТО.

Напомним, ранее военный эксперт Дмитрий Тымчук сообщал, что в течение суток с применением артиллерии и тяжёлого пехотного вооружения были обстреляны позиции украинских войск в районе Авдеевки. Также ударам противника подверглись позиции украинских войск в районе Красногоровки, Опытного и Тоненького.

видео: Військове телебачення України