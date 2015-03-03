Порошенко утвердил обращение к ООН и ЕС о введении миротворцев в Украину

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны относительно обращения к ООН и ЕС о направлении миротворцев в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

СНБО решил, что интересы обеспечения национальной безопасности Украины и безотлагательного решения кризисной ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также обеспечение эффективной имплементации Минских договоренностей требуют обращения в Совет Безопасности ООН и Совет Евросоюза с просьбой о развертывании на территории Украины международной операции по поддержанию мира и безопасности.

Кабмину поручено безотлагательно внести предложения по законодательному урегулированию вопросов проведения на территории Украины международной операции по поддержанию мира и безопасности.

Напомним, 18 февраля СНБО принял обращение к ООН и Евросоюзу по развертыванию миссий по поддержанию мира и безопасности на территории Украины.

В то же время Порошенко предположил, что лучшим форматом миротворческой миссии была бы полицейская миссия Евросоюза.