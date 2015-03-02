Боевики играют с ОБСЕ: днем технику отводят, а ночью возвращают на прежние позиции

Террористы не выполняют обязательств по Минским договоренностям об отводе тяжелых вооружений от линии условного разграничения. Под присмотром миссии ОБСЕ днем техника отводится, а ночью возвращается на прежние позиции.

Об этом сообщает штаб обороны Мариуполя на своей странице в Facebook.

"Достигнутые в результате Минских договоренностей соглашения об отводе тяжелого вооружения от линии условного разграничения террористами не выполняются. Максимум, что происходит, - под присмотром наблюдателей международной миссии ОБСЕ днем техника отводится, а ночью возвращается на прежние позиции", - говорится в сообщении.

По мнению штаба обороны Мариуполя, "это еще раз показывает нежелание противника выполнять условия Минских договоренностей".

"Украинская сторона полностью выполняет условия Минских соглашений. На днях был проведен отвод артиллерии, сейчас военные ждут встречных шагов от противника и только после этого продолжат отвод техники" - сообщает штаб.

Напомним, 12 февраля в Минске были приняты решения об урегулировании ситуации на Донбассе, которыми предусмотрен также и отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами.

26 февраля силы АТО начали отвод артиллерии калибра 100 мм по всей линии фронта, за этим наблюдают представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.