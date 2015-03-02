Боевики не унимаются, пытались штурмовать позиции силовиков: карта зоны АТО

В ходе минувших суток в зоне АТО на Донбассе боевики продолжили нарушать режим прекращения огня, они обстреливали и пытались штурмовать позиции украинских силовиков.

Об этом во время брифинга в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко, говорится на сайте Инфоцентра СНБО.

В то же время он уточнил, что наибольшее напряженная ситуация наблюдалось в районе населенных пунктов Авдеевка и Пески.

"Наши позиции более 10 раз были обстреляны боевиками из стрелкового оружия, гранатометов, минометов и артиллерии. Также работал снайпер противника", - отметил Лысенко.

По его словам, в районе поселка Луганское (Донецкая область) террористы обстреляли и пытались штурмовать опорные пункты сил АТО. Обратим внимание, что все их нападения были отражены.

"На этом фоне не прекращаются поставки российской стороной через подконтрольные (боевикам - ред.) участки российско-украинской границы на территории Донецкой и Луганской областей значительного количества вооружения и военной техники", - сказал спикер АТО.

Также противник проводит передислокацию тяжелого вооружения и военной техники, в первую очередь, на Мариупольском направлении.

Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие сутки в зоне конфликта на востоке Украины погиб один украинский военный, а еще четыре бойца были ранены.