Эксперт рассказал, чем грозит замораживание конфликта на Донбассе

Миротворческие войска, как и миссия ОБСЕ, не будут воевать на стороне Украины. Наибольшую угрозу представляет не введение или невведении миротворческих сил на Донбасс, а утвержденный в минских договоренностях сценарий мирного урегулирования.

Об этом руководитель фонда "Майдан иностранных дел", экс-генконсул Украины в Стамбуле Богдан Яременко рассказал на чате в "Главреде".

По мнению эксперта, "он приведет к замораживанию конфликта в пределах территории Украины. Украина так и не получит полного контроля и не восстановит свою юрисдикцию над оккупированными районами Донбасса, зато возьмет на себя обязательства платить комфортную жизнь боевикам. С моей точки зрения, нет принципиальной разницы, кто будет наблюдать за этим процессом - ООН, ЕС или ОБСЕ".

"Гипотетическая миротворческая миссия ООН будет теми же недостатками, что и реальная миссия ОБСЕ. Миротворческие войска, как и миссия ОБСЕ, не будут воевать на стороне Украины. Развернуться и быть эффективными они смогут лишь тогда, когда участники конфликта добьются деэскалации и установят устойчивое перемирие. Но если достижение этой цели (деэскалация и перемирия) возможно еще до введения миротворческого контингента, то в чем же тогда соль этой идеи", - задается вопросом эксперт.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны относительно обращения к ООН и ЕС о направлении миротворцев в Украину.