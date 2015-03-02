Донецкий аэропорт остается одной из самых горячих точек конфликта

Донецкий аэропорт остается одной из самых горячих точек напряжения. Террористы до сих пор продолжают активно обстреливать территорию аэродрома.

Об этом сообщает спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, пишет Сегодня.

"За минувшие сутки, на территории зафиксировано наибольшее число обстрелов", — говорит Владислав Селезнев, — "За этот период времени было отмечено 17 попыток ведения огня и одно боевое столкновение с противником".

Напомним, ранее в штабе АТО отмечали, что из стрелкового оружия боевики дважды обстреляли Пески. В 02:20 утра силы АТО находились под обстрелом снайпера.

Как сообщалось ранее, сейчас донецкий аэропорт напоминает съемочную площадку постапокалиптического фантастического фильма.