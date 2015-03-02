Эксперт рассказал об аресте атамана Косогора и назвал следующего кандидата на "зачистку" в ЛНР

2 марта 2015, 15:27

Главарь ЛНР Плотницкий берет под контроль добывающую промышленность оккупированных территорий.

Главарь ЛНР Плотницкий берет под контроль добывающую промышленность

Главари так называемых "народных республик" на Донбассе Игорь Плотницкий и Александр Захарченко начали зачистку на оккупированных территориях, чтобы избавиться от нежелательных конкурентов и установить жесткий контроль над добывающей промышленностью, сообщил лидер движения "Права справа" Дмитрий Снегирев.

Об этом передает "Погляд".

Первыми жертвами нового режима стали главари банд, которые не вписывались в бизнес-интересы Плотницкого.

По его словам, в настоящее время в отношении задержанного "казачьего атамана" Косогора возбужден ряд уголовных дел так называемой "генпрокуратурой" ЛНР.

"Это фактически официальный шаг для физического уничтожения главаря группировки, которая не подчинялась Плотницкому. Это та ситуация, когда один бандит уничтожает другого, при этом ссылаясь на букву закона. Вторым на очереди полевой командир с позывным "Рим". Его фамилия Гайдей. Он контролирует Свердловск и ближайшие районы на границе с Россией. Речь идет о том, что в ЛНР начинается зачистка с целью создания структуры жесткой вертикали подчинения Плотницкому", - пояснил Дмитрий Снегирев.

Он отметил, что есть бизнес - интересы, которые преследуют Плотницкий и Захарченко, а именно: получение жесткого контроля над добывающей промышленностью, полезными ископаемыми, брошенными шахтами, которые находятся на территории оккупированных Луганской и Донецкой областей. Именно для этого и проводятся зачистки так называемых "полевых командиров", которые по своему усмотрению пытались решать, как продавать полезные ископаемые, кому и по какой цене.

"Об этом свидетельствует и лечения Захарченко в Луганске после ранения в Дебальцево. Фактически ранения не было, просто был использован сам факт пребывания Захарченко, который обсудил совместные дела с Плотницким. Тогда же обсуждались вопросы устранения двух полевых командиров: Косогора и Гайдея", - рассказывает Дмитрий Снегирев.

Как отмечает Дмитрий Снегирев, речь идет о перераспределении "власти" над определенными территориями.

"До этого в" республике "существовали две структуры. Это сам Плотницкий и "министерство государственной безопасности" ЛНР, которое претендовало на какие-то роли и контроль над определенными финансовыми потоками. Им руководит полковник СБУ Пасечник Л., (который награжден за безупречную службу при Ющенко. У него до сих пор не отобрали воинское звание). Эта структура фактически привела Плотницкого к власти и пыталась взять под свой контроль горюче-смазочные материалы.

Сейчас идет одновременно работа по нескольким направлениям. Во-первых, ликвидация атаманов, которые неподконтрольны Плотницкому. Во-вторых, Плотницкий лишается конкурента в виде "госбезопасности" ЛНР, которым руководит Пасечник, и устанавливает полный контроль над трафиком угля, металла и горюче-смазочных материалов, которые переправляются в Россию. Это комплексная операция, которая проводится силовыми структурами ЛНР, подконтрольными Плотницкому", - подытожил Снегирев.

Напомним, что в так называемом "МВД ЛНР" заявили, что коменданта Красного Луча "атамана" Косогора задержали в соответствии с Минскими договоренностями. И добавили, что в офисе одного из главарей банды обнаружены "два килограмма наркотического средства и много наличных денег".

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