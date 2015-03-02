В рейтинг богатейших людей мира Forbes попали пять украинцев

В мире насчитали 1826 долларовых миллиардеров, их совокупное состояние составляет 7 триллионов 50 миллиардов долларов США, или в среднем по 3 млрд 860 млн на каждого из богачей.

Такие данные ежегодного рейтинга американского журнала Forbes приводит ТСН.

Еще в прошлом году состояние всех миллиардеров мира оценивали на один триллион меньше. Правда, за год количество мультибогачей увеличилось на 290 человек, 71 из новеньких - из Китая.

16 год подряд самым богатым человеком планеты признали основателя компьютерной империи Microsoft американца Билла Гейтса. У него - 79 млрд 200 млн долларов состояния.

В список мировых миллиардеров также попали пять украинцев. Состояние Рината Ахметова оценили в 6,7 млрд долларов, Виктора Пинчука - 1,5 млрд, в Игоря Коломойского - 1,3 млрд, у Геннадия Боголюбова - 1,3 млрд долларов, у Юрия Косюка - 1,1 млрд долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что в рейтинг самых богатых людей мира вошли девять украинцев.