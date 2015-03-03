Марш памяти Немцова: раздует ли искру больное российское общество?

Убийство известного российского оппозиционера Бориса Немцова неподалеку от стен Кремля больше возмутило мировое сообщество и украинцев, нежели самих россиян. Данные о количестве участников траурного шествия в память о Немцове, предоставленные правоохранителями и озвученные участниками марша, рознятся. Пресс-служба ГУ МВД России по Москве назвала цифру – 21 тысяча человек. Очевидцы же говорили о примерно 50 тысячах.

В любом случае, опрошенные "Главредом" эксперты считают, что численность марша памяти Бориса Немцова свидетельствует о том, что даже после убийства одного из ведущих оппозиционеров в центре столицы в сознании россиян не произошло качественных изменений, и они остались безразличны к случившемуся. Кто-то из экспертов объясняет это страхом граждан РФ перед путинским режимом, кто-то – апатией, кто-то – "некрозом морали" в российском обществе. Как бы там ни было, отмечают они, ожидать в России массовых акций против действий нынешней власти – преждевременно.

По мнению экспертов, исчезновение в российском политикуме такого оппозиционера, как Борис Немцов, существенно отразится и на внутренней политической жизни России, и на украино-российских отношениях.

Подробнее об убийстве Бориса Немцова и митинге в память о нем читайте здесь.

Директор компании BertaCommunications, политтехнолог Тарас Березовец:

Акция памяти Бориса Немцова показала, что российское общество пребывает в глубокой апатии – на поминальный марш вышло менее 50 тысяч москвичей, а это менее 0,25% населения Москвы. Потому ожидания, связанные с тем, что в Москве состоится какой-то "майдан", совершенно неуместны.

Это количество людей не особенно должно было порадовать таких людей, которые организовывали "антимайдан" в Москве (Залдостанова, Вику Цыганову и других), потому что они брали деньги из бюджета, у Кремля, а теперь нет реальной угрозы, против которой следовало бы организовывать "антимайдан". Если бы на марш вышло полмиллиона людей, тогда бы организаторы "антимайдана" были бы "в шоколаде" и получили бы еще больше денег. А так – на что давать теперь?

Соглашусь с Президентом Порошенко, что Борис Немцов был единственным мостом, соединяющим элиты Украины и России, и с его смертью этот мост был уничтожен. В российской оппозиции нет равной ему фигуры. Ни Навальный, ни Ходорковский, ни другие сегодня не могут объединить оппозицию, потому что слишком уже сильно она рознится.

Борис Немцов был фантастическим человеком, выходцем из 90-х, который был близок к семье Ельцина. А этим убийством Путин нарушил негласное правило: членов семьи и окружения Ельцина трогать нельзя. Ведь ни Волошин, ни Татьяна Дьяченко, ни Чубайс – никто не отстранен, их активы не отобраны. А убийство Немцова уничтожает такой расклад. Как следствие, члены старой гвардии Ельцина могут покинуть Россию, потому что они точно так же могут оказаться в физической опасности.

А главное – Борис Немцов был единственным человеком, вхожим в западные кабинеты, с которым все общались "на ты" – и Джон Керри, и Ангела Меркель, и Франсуа Олланд. И благодаря этому человека тлела хоть какая-то надежда на то, что когда-нибудь, возможно, будет нормальный руководитель России. Потому что ни Ходорковский, ни Навальный из-за своей одиозной позиции по Крыму не смогут стать такими же популярными, равными Немцову.

Также это большое несчастье и для Украины. Потому что убить Немцова могли, в частности, из-за того, что как раз на этой неделе Немцов собирался обнародовать доклад о фактах присутствия российских войск в Украине.

Такое безразличие россиян к случившемуся связано, прежде всего, со страхом и запуганностью. Потому что если сегодня подняли руку на Бориса Немцова – публичную фигуру, которая считалась неприкосновенной, то теперь физическое уничтожение может ожидать любого (Ксению Собчак, не говоря уже о более мелких фигурах – Яшине и т.д.). Также это безразличие связано с настоящей апатией, потому что российское общество погрузилось во мрак брежневской пропаганды самого худшего образца. А, кроме того, российскому обществу просто нравится иметь такую власть и такого президента, как Путин, и они кайфуют от того, что сегодня КГБ снова у руля. КГБ было страшным пугалом для западных стран и всех остальных, а в Советском Союзе считали, что КГБ – это благородные рыцари с холодным сердцем и чистыми руками. А это уже давно не соответствует действительности: эти рыцари давно ворочают миллиардами, заказывают убийства политических оппонентов, и их руки уже по локоть в крови. Но россиян это устраивает, они хотят именно такую власть.

Политический аналитик Александр Палий:

На марш памяти Немцова вышло небольшое количество российских граждан. Российской власти однозначно удалось перевести протестный формат этой акции в траурный, который не предусматривает выдвижение фундаментальных требований к власти.

Сейчас общество в России существенно деморализовано. Есть отдельные рассыпанные "человеческие бриллианты", которые сохраняют здравый смысл, ответственность и честность. Но в большинстве своем российское общество поражено той болезнью, от которой в нашей стране страдали избиратели Януковича и которая называется "некрозом морали". И эта проблема в России – фундаментальна, о чем говорят социальные данные (в частности, уровень преступности один из самых высоких в мире, как и уровень разнообразных социальных патологий и болезней).

Российское общество больно, а исцелить его могли бы такие люди, как Борис Немцов. Но, судя по всему, российское общество пока еще не доросло до руководителей такого уровня. Огромное количество людей сидит у телевизора, жует "жвачку", которую им подсовывают, причем при этом понимают, что это – вранье. И, тем не менее, поддерживают Путина.

Почему российское население поддерживает путинский режим? Мне кажется, что Путин и его режим дают россиянам ощущение того, что можно совершать преступления безнаказанно, то есть происходит легитимация преступлений. Они выдумывают сказки о "фашистах", а грабители и мародеры при этом становятся борцами. Кроме того, этот режим вытягивает россиян из индивидуального, очень убого и забитого существования, в мечты о покорении мира и господство над другими народами. Психиатрам есть над чем работать…

Убийство Немцова будет иметь негативные последствия. Потому что он действовал здраво, с точки зрения российских интересов. И в публичной российской плоскости после гибели Немцова стало на 50% меньше совести, на 30% – меньше разума (говорю именно о публичной плоскости и тех людях, которые вообще там что-то говорят). Это – серьезный удар по оздоровлению России и перспективам ее выживания.

Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала:

Количество людей, которые приняли участие в марше памяти Немцова, является недостаточным для того, чтобы можно было говорить о каком-то серьезном качественном сдвиге в сознании граждан России. Но, с другой стороны, их было довольно много по сравнению с другими акциями, происходившим ранее.

Теперь все зависит от тех людей, которые могут продолжить эту войну в плане информационной, пропагандистской и просветительской деятельности. Думаю, что еще рано россиян к чему-то призывать и что-то конкретное делать, потому что количество людей, присутствовавших на этом шествии, показало, что Россия еще не готова к более серьезным акциям. Поэтому сейчас оппозиции лучше заниматься просветительской и пропагандисткой деятельностью, чтобы достучаться до людей. Случившаяся трагедия может быть одним из раздражителей сознания людей, которые уже задумались над происходящим, но пока не принимают активного участия в жизни страны. Следует продолжать работу с людьми, причем по графику синусоиды активности, которая бы шла все выше и выше. Иначе все просто сойдет на нет.

Как я понимаю, Путин сейчас изучил реакцию общества и не сильно испугался, но и не успокоился (ведь людей все-таки вышло немало).

Я бы не преувеличивал то влияние, которое на сегодняшний день имел Борис Немцов на российско-украинские отношения. Но не потому, что он, как политик, чего-то не делал – наоборот, он делал больше, чем было возможно (кстати, не исключаю, что то, что он был другом Украины, была одна из причин, почему его убили), а потому, что у нас просто сейчас нет никаких отношений между Украиной и Россией.

В любом случае, теперь все зависит от его друзей и последователей – насколько они смогут раздуть появившуюся искру.