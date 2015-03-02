В Австрии разморожен бизнес братьев Клюевых - СМИ

Австрийские счета компании бывшего главы Администрации президента Андрея Клюева и его брата Сергея разморожены. Несмотря на санкции ЕС, соратники Януковича могут продолжать бизнес в Австрии.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на финансовый отчет компании Клюевых SLAV AG

"Суровые санкции (замораживание имущества и банковских счетов) на данный момент сняты", - говорится в годовом финансовом отчете компании SLAV AG Андрея и Сергея Клюевых, который есть в распоряжении DW. Таким образом компания смогла частично восстановить упорядоченную предпринимательскую деятельность, отмечается в одобренном акционерами документе, который в конце февраля стал доступным в реестре предприятий Австрии. В то же время руководство компании сетует на репутационные потери от санкций ЕС. "Репутация компании в глазах существующих и потенциальных деловых партнеров сильно пострадала", - говорится в отчете.

В SLAV AG заявляют, что международной команде адвокатов удалось доказать, что компания не имеет ничего общего с обвинениями, выдвинутыми против нее в обосновании к санкциям ЕС, принятых после побега Виктора Януковича из Украины. В прокуратуре Вены, которая в прошлом году вела следствие против ряда лиц из санкционного списка ЕС по подозрению в отмывании денег, заявление компании Клюевых пока не комментируют. Пока неизвестно, будут ли формально удлиненные санкции против SLAV AG. Срок принятых год назад санкций истекает 5 марта. Их удлинение зависит от того, будут ли у правоохранительных органов материалы, которые дают основание для дальнейшего расследования дела по подозрению в незаконном обогащении.

Как утверждает автор статьи, в реестре предприятий Австрии по SLAV AG заморожены только акции компании, которыми владеют Андрей и Сергей Клюевы, а также связанные с этими акциями права. Дело в том, что правовые нормы ЕС не предусматривают полной блокировки деятельности компании, владельцы которой находятся под санкциями, объяснил изданию сотрудник одного из министерств, знакомый с делом. Блокируется только получение владельцами дивидендов от деятельности фирмы, а также возможность вывода активов.

Не исключено, что полное замораживание счетов SLAV AG в прошлом году могло быть связано с подозрением в отмывании средств. Впрочем, пока, очевидно, достаточных доказательств украинскими и австрийскими правоохранителями не собрано. В Генпрокуратуре Украины DW сообщили, что сотрудники ведомства провели уже более 30 встреч с коллегами в ряде европейских стран, в том числе в Австрии, "в рамках поиска изложенных бывшими высокопоставленными государственных активов с целью их возвращения государству". Среди подозреваемых остаются и братья Клюевы.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС может снять санкции с окружения Януковича: Украина не предъявила подозрения.