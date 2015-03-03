Штаб АТО: организованные боевики ведут беспокоящий огонь, "дикие" - атакуют силовиков

Ночь на вторник, 3 марта, в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе прошла относительно спокойно. Начиная с 21 часов противник хаотично и чаще провокационно вел обстрел наших позиций в основном из стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Так, неподалеку от Донецка террористы дважды обстреляли наш опорный пункт вблизи шахты Дутовской. На Артемовском направлении огонь велся по поселкам Мироновск и Майорск.

В штабе АТО заметили, что и этой ночью, применяя тактику "беспокоящего огня", из минометов бандформирования обстреляли Авдеевку.

В общем, в течение ночи, начиная с 21-го часа 2 марта и до 5-ти утра 3 марта противник 6 раз нарушил режим тишины. В то же время, в вечера 2 марта, наблюдалась определенная активизация боевых действий террористов.

На Донецком направлении около 19 часов из минометов обстреляли Пески. В 20.10 из зенитной установки, а в 20.30 из танка били по Авдеевке. В 20.20 под гранатометный огонь попало Опытное.

А около 8 вечера неподалеку Сокольников, что на Луганщине, произошло боестолкновение наших войск с врагом. По оперативным данным, в огневой контакт вступают в основном никому не подконтрольные бандформирования.

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