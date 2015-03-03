Порошенко создал конституционную комиссию: хочет изменить Основной Закон

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о создании конституционной комиссии.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главы государства.

"Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о создании конституционной комиссии, которая будет разрабатывать изменения к Основному Закону. Комиссия создается с целью выработки согласованных предложений по совершенствованию Конституции Украины с учетом современных вызовов и потребностей общества. Предполагается, что к этой работе будут привлечены представители разных политических сил, общественности, отечественных и международных экспертов, отмечается в документе", - говорится в сообщении.

Комиссия образуется как специальный вспомогательный орган при Президенте Украины. Предложения по кандидатурам, которые будут представлять их в конституционной комиссии, должны быть поданы до 12 марта.

Заседания комиссии будут проводиться не реже одного раза в два месяца. Решения будут приниматься большинством голосов присутствующих на заседаниях членов комиссии путем открытого голосования. Все наработки будут реализовываться путем издания в установленном порядке актов Президента, внесением на рассмотрение Рады соответствующих законопроектов.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Венецианская комиссия одобрила изменения в Конституцию Украины, а Порошенко подписал указ о ликвидации Конституционной ассамблеи.