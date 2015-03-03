Под Донецк прибыла колона российской бронетехники, боевики готовят наступление: карта зоны АТО

Боевики в зоне АТО осуществляют постоянное перемещение вооружения и военной техники от линии разграничения в направлении государственной границы Украины с РФ, а затем - в обратную сторону. Тем самым они демонстрируют отвод вооружения и техники от линии разграничения, что не соответствует действительности.

Об этом заявил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

По оперативной информации, продолжается наращивание сил и средств боевиков с целью подготовки ведения наступательных действий при поддержке подразделений ВС РФ на Артемовском, Донецком, Волновахском и Мариупольском направлениях.

В частности, ночью в н.п. Победа Старобешевского района Донецкой области со стороны н.п. Кумачово прибыла колонна танков, БМП и БТР с личным составом НЗФ (количество техники уточняется). Техника находится на территории бывшей фермы. Местным фермерам предписано освободить склады от семян, сообщает спикер.

Также, по его словам, 2 марта, боевики обстреляли наши позиции 20 раз на Марупольськом, Донецком, Артемовском и Лисичанском направлениях. Еще 3 обстрелы наших позиций было после полуночи.

Вблизи н.п. Павлополь Волновахского района Донецкой области произошло боестолкновение разведывательной группы сил АТО с боевиками.

Напомним, ранее губернатор Луганщины Геннадий Москаль отмечал, что на подконтрольной украинской власти территории Луганщины за минувшие сутки зафиксированы 4 обстрела из автоматического оружия, ночью трижды возникала стрельба на окраине Крымского и Сокольников.