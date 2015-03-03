Порошенко призвал Европу воздержаться от "преждевременного оптимизма": боевики технику не отводят

Президент Украины Петр Порошенко призвал страны Евросоюза воздержаться от преждевременного оптимизма и продолжать политику влияния на стороны Минских договоренностей.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он сказал во время телефонного разговора с президентом Европейского Совета Дональдом Туском.

Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе и состояние выполнения Минских договоренностей.

"Порошенко призвал ЕС воздержаться от преждевременного оптимизма и продолжать политику по влиянию на стороны Минских договоренностей с целью полного выполнения ими своих обязательств", - говорится в сообщении.

Он подчеркнул, что устойчивого и всеобъемлющего прекращения огня со стороны боевиков и полного отвода ними тяжелого вооружения при мониторинге и верификации ОБСЕ не достигнуто.

Президент также поблагодарил Туска за его участие в Марше Достоинства, который прошел в Киеве 22 февраля, что стало символом поддержки Украины со стороны Европейского Союза. В ответ Дональд Туск отметил чрезвычайную важность этого события для ЕС и для него лично.

Порошенко и Туск обсудили возможность проведения Саммита Украина-ЕС в Киеве в конце апреля. Собеседники также договорились продолжить диалог в конце этой недели.

Напомним, 2 марта главы стран "нормандской четверки" во время телефонного разговора договорились о размещении наблюдателей ОБСЕ на всех точках нарушения режима прекращения огня.