Массовая драка нардепов продолжилась в кулуарах Рады: опубликованы фото и видео
3 марта 2015, 14:50
Итогом драки стал разбитый пресс-пойнт в кулуарах парламента.
Массовая драка продолжилась в кулуарах Рады Facebook/bogdanbortakov
Массовая драка нардепов продолжилась в кулуарах Рады: опубликованы фото и видео Facebook/ipavlenok
Массовая драка нардепов продолжилась в кулуарах Рады: опубликованы фото и видео Facebook/ipavlenok
Массовая драка нардепов продолжилась в кулуарах Рады: опубликованы фото и видео Facebook/ipavlenok
Массовая драка нардепов продолжилась в кулуарах Рады: опубликованы фото и видео Facebook/bogdanbortakov
Массовая драка нардепов продолжилась в кулуарах Рады: опубликованы фото и видео Facebook/bogdanbortakov
После драки в сессионном зале Верховной Рады народные избранники продолжили выяснять отношения в кулуарах парламента, итогом стал разбитый пресс-поинт в кулуарах парламента, толкотня возникла в сессионном зале между нардепами Олегом Ляшко и Сргеем Мельничуком.
Причем, как сообщают в соцсетях, Мельничук успел нанести несколько ударов соратникам Ляшко, которые бросились на помощь.
"Мельничук успел в зале хорошо ещё ударить нескольких ляшковцев,бросившихся на защиту ляшко", сообщил @vikasogi.
Он также объяснил причину, по которой началась драка.
"Драку первый начал Мельничук,который ударил ляшко после взаимного:ты-пи...ар,ты сам пи...ар", написал он.