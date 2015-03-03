Массовая драка нардепов продолжилась в кулуарах Рады: опубликованы фото и видео

После драки в сессионном зале Верховной Рады народные избранники продолжили выяснять отношения в кулуарах парламента, итогом стал разбитый пресс-поинт в кулуарах парламента, толкотня возникла в сессионном зале между нардепами Олегом Ляшко и Сргеем Мельничуком.

Причем, как сообщают в соцсетях, Мельничук успел нанести несколько ударов соратникам Ляшко, которые бросились на помощь.

"Мельничук успел в зале хорошо ещё ударить нескольких ляшковцев,бросившихся на защиту ляшко", сообщил @vikasogi.

Он также объяснил причину, по которой началась драка.

"Драку первый начал Мельничук,который ударил ляшко после взаимного:ты-пи...ар,ты сам пи...ар", написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Раде подрались депутаты: спикер закрыл заседание парламента.

Видео: Громадське Телебачення.

Фото: ipavlenok, bogdanbortakov.