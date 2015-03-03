Нардеп заявил, что экс-комбату "Айдара" грозит уголовное преследование

Исключение экс-комбата "Айдара" Сергея Мельничука из фракции Радикальной партии, его переход в депутатскую группу "Воля народа" Игоря Еремеева и последовавшая за тем драка с Олегом Ляшков в Раде связаны с опасениями бывшего айдаровца по поводу уголовного преследования,

Об этом нардеп от Блока Порошенко Рады Мустафа Найем пишет на своей странице в Facebook.

По его словам, правоохранительные органы заинтересовались деятельностью Мельничука.

"На этой неделе Генеральная прокуратура готовилась предъявить господину Мельничуку обвинение в уголовном преступлении и должна была передать в парламент представление о снятии с этого господина депутатской неприкосновенности", - написал Найем.

По его словам, Еремеев получил свою выгоду от перехода Мельничука.

"Очевидно, что для Еремеева бывший комбат нужен был для того, чтобы не распалась парламентская группа, в которой не хватало как раз одного депутата. И если после этого перехода Генпрокуратура не подаст преставление о снятии с Мельничука неприкосновенности, это бросит тень на всю следственную группу ГПУ, которая занималась делом и лично на генерального прокурора Виктора Шокина", - считает Найем. А для выяснения обстоятельств нардеп подал в генпрокурору соответствующий запрос.

Ляшко уже обвинил бывшего однопартийца в мародерстве,рейдерстве и похищении людей.

Напомним, что в Раде трижды вспыхивали драки с участием Ляшко и Мельничука, при этом спикеру пришлось закрывать заседания парламента.

видео: youtube.com