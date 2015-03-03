Россияне готовят блокаду Свердловска, перебросили туда бронетехнику - эксперт

Сопредседатель гражданской инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев заявил, что россияне готовят блокаду города Свердловск (Луганская область).

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В то же время эксперт отметил, что 2 марта через указанный выше город в нашу страну вторглась очередная партия российской военной техники.

"Часть бронетехники и личного состава, из числа "бывших трактористов", остались как непосредственно в самом Свердловске, так и в ближайших от него населенных пунктах", - отмечается в сообщении.

"Создается впечатление, что россияне готовят блокаду Свердловска и силовую акцию против местных боевиков под видом "народной милиции" ЛНР", - добавил Снегирев.

Напомним, ранее сообщалось, что в течение 3 марта в зоне АТО на Донбассе боевики более 20 раз нарушали режим прекращения огня.

Фото: Facebook