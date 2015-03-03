Россияне готовят блокаду Свердловска, перебросили туда бронетехнику - эксперт

В городе возможна "силовая акция" наемников против местных боевиков, предупредил Снегирев.
Сопредседатель гражданской инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев заявил, что россияне готовят блокаду города Свердловск (Луганская область).
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
В то же время эксперт отметил, что 2 марта через указанный выше город в нашу страну вторглась очередная партия российской военной техники.
"Часть бронетехники и личного состава, из числа "бывших трактористов", остались как непосредственно в самом Свердловске, так и в ближайших от него населенных пунктах", - отмечается в сообщении.
"Создается впечатление, что россияне готовят блокаду Свердловска и силовую акцию против местных боевиков под видом "народной милиции" ЛНР", - добавил Снегирев.
Напомним, ранее сообщалось, что в течение 3 марта в зоне АТО на Донбассе боевики более 20 раз нарушали режим прекращения огня.
Фото: Facebook