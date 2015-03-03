Президент ПАСЕ обратилась к властям России: нужно спасти жизнь Савченко

Президент ПАСЕ Анн Брассер призвала власти России освободить от наказания арестованную украинскую летчицу и нардепа Надежду Савченко.

Об этом сообщили в пресс-службе Ассамблеи, пишет 112.ua.

"Если не по какой-то другой причине, то хотя бы из гуманных побуждений российская власть должна спасти жизнь Савченко", - говорится в сообщении.

"На этой неделе мы отмечаем в Страсбурге 25-летие Европейского комитета по предупреждению пыток (ЕКПП). Я не могу думать о более достойном вкладе в это со стороны российских властей, чем освобождение от наказания в связи с болезнью госпожи Савченко", - добавила Брассер.

Напомним, ранее адвокат Надежды Савченко Марк Фейгин назвал условие, при котором нардеп может прекратить голодовку.

Украинка была арестована в России после похищения на Донбассе. Она обвиняется в причастности к убийству двух журналистов ВГТРК. На время следствия украинка арестована до 13 мая 2015 года. Стоит обратить внимание, что все обвинения Савченко категорически отвергает.