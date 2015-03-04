На Луганщине перегруппировкой боевиков руководят российские офицеры: силовики ждут атаки врага

На передовой под Луганском пользуясь затишьем, украинские военные ходят в разведку и возвращаются с неутешительными новостями. Противник проводит перегруппировку и подготовку свежих сил, которыми управляют российские офицеры.

Наши бойцы не теряют бдительности и постоянно ожидают возможной атаки террористов, сообщает ТСН.

На передовой остались танкисты, машины которых забрали в тыл ради выполнения минских соглашений. Теперь, признаются, если враг пойдет в атаку, что делать - не знают.

"Это надо у правительства спросить, что делать. У наших генералов", - иронично говорят танкисты.

Силовики в искренность намерений по ту сторону фронта не верят. Ведь постоянно слушают вражескую волну по рации. Говорят, когда приехали представители ОБСЕ - сепаратисты начали отводить технику. Как только международные наблюдатели уехали - раздался приказ возвращаться. Поэтому пока есть время и никто особо не стреляет, солдаты глубже зарываются в землю. Попутно обустраивают быт и наслаждаются привезенными волонтерами вкусностями.

По информации издания, все бойцы воюют на позициях более трех месяцев. Те, кто более - думают о ротации. А еще ставят вопрос об обещанных выплатах за боевой день и уничтоженную вражескую технику.

"Каждый день мы отбивали атаки. Никаких выплат, никаких доплат не было", - сетуют они.

Напомним, 3 марта в СНБО отметили, что боевики в зоне АТО осуществляют постоянное перемещение вооружения и военной техники от линии разграничения в направлении государственной границы Украины с РФ, а затем - в обратную сторону. Тем самым они демонстрируют отвод вооружения и техники от линии разграничения, что не соответствует действительности.

видео: ТСН