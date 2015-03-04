Украина закрывает малое приграничное движение с Россией

Украина прекращает действие соглашения с Россией о малом приграничном движении. С 16 марта пересекать украинско-российскую государственную границу можно будет только через международные пункты пропуска, которые находятся под контролем украинской власти.

Об этом во время заседания Кабмина сообщил премьер-министр Арсений Яценюк, пишет УНИАН.

"Сегодня правительство принимает решение о прекращении действия соглашения между Украиной и Российской Федерацией о малом приграничном движении. С 16 марта можно будет пересекать государственную границу исключительно через международные пункты пропуска, которые контролируются полностью украинской властью. Соглашение о малом приграничном движении между Украиной и Россией прекращается украинской стороной", - сказал Яценюк.

В связи с этим Яценюк обратился в МВД, Госпогранслужбу с просьбой принять меры относительно выполнения данного решения, а в МИД - официально нотифицировать российскую сторону об одностороннем прекращении соглашения.

Напомним, ранее сообщалось, что граждане России с 1 марта 2015 г., будут въезжать в Украину по заграничным паспортам.

