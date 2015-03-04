Опубликовано новое видео с места убийства Немцова: в деле появился неизвестный джип

В Сети появилось новое видео, сделанное сразу после убийства российского оппозиционера Бориса Немцова у стен Кремля в ночь на 28 февраля.

Российская журналистка Тоня Самсонова выложила его в своем блоге на радио "Эхо Москвы".

Как рассказала журналистка, ей передали запись видеорегистратора машины, проехавшей по Васильевскому спуску и Москворецкому мосту через 3 минуты после убийства Бориса Немцова.

"Запись ведется с 23 часов 34 минут. Убийство, по данным видеозаписи телеканала ТВЦ, произошло в 23 часа 31 минуту", — напомнила Самсонова.

По ее словам, эта запись с разрешения автора видео накануне была передана Следственному Комитету.

На видео можно заметить (таймкод 0:48), что машина-пылесос, ошибочно называемая "снегоуборочной", с включенной мигалкой стоит у предполагаемого места убийства Немцова, а возле нее припарковался светлый джип.

Любопытно, что на другом видео, снятом всепогодной камерой наружного наблюдения, которое опубликовали журналисты телеканала ТВЦ, светлый джип отсутствует.

Напомним, что соратник Немцова – Илья Яшин – пообещал опубликовать доклад о российском военном присутствии в Украине, подготовленный оппозиционером незадолго до убийства.

Видео: youtube.com