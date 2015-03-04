В Москве суд отказался отпустить Савченко на сессию ПАСЕ

В Москве Басманный районный суд признал законным недопуск украинской летчицы, народного депутата и члена делегации Украины в ПАСЕ Надежды Савченко на сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы 28 января, такое решение приняла судья Валентина Ивашова.

Об этом передает УНИАН.

Адвокат Савченко Марк Фейгин заявил, что Россия, согласно ранее взятым на себя международным обязательствам, должна была предоставить Савченко возможность прибыть на заседание ПАСЕ.

Он подчеркнул, что Савченко обладает дипломатическим иммунитетом.

Адвокат отметил, что следующее заседание ПАСЕ должно пройти в апреле.

Фейгин подчеркнул, что Савченко до момента приговора суда имеет презумпцию невиновности и может пользоваться всеми правами, а накладывать на нее ограничения незаконно.

"Я прошу принять решение и обязать следствие дать возможность народному депутату Украины Надежды Савченко принимать участие в сессиях ПАСЕ", - сказал Фейгин.

В свою очередь Савченко подчеркнула, что имеет дипломатический иммунитет и следствие не вправе ее удерживать.

"Меня надо было отпустить тогда, меня нужно отпустить и сейчас", - сказала Савченко.

Следователь заявил, что ответы с пояснениями следствия были направлены стороне защиты по почте. Он также попросил приобщить справку о состоянии здоровья Савченко, сделанной три недели назад.

Савченко отметила, что с момента осмотра немецкими врачами она похудела еще на 5 кг.

Прокурор выступил за отказ в удовлетворении жалобы защиты без высказывания каких-либо аргументов.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко официально потребовал у Путина освободить Савченко.