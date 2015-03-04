ГПУ в срочном порядке готовит экстрадицию Колобова в Украину

Генпрокурор подтвердил задержание Колобова и сообщил о подготовке его экстрадиции.
Украинская Генпрокуратура в срочном порядке готовит документы на экстрадицию бывшего министра финансов Юрия Колобова.
Об этом заявил генпрокурор Виктор Шокин в комментарии "Украинской правде".
По его словам, Колобов был задержан вчера, 3 марта, по ордеру Интерпола в испанском городе Альтеа.
"В настоящее время органом досудебного расследования срочно готовятся документы о его выдаче, в соответствии с требованиями Европейской конвенции о выдаче правонарушителей 1957 года", - отметил Шокин.
Международный розыск бывшего министра финансов Колобова осуществляется по поручению Главного следственного управления ГПУ по каналам Интерпола.
Как известно, ранее испанские СМИ сообщили, что Колобова задержали в Испании по ордеру Интерпола.
СБУ объявила в розыск Юрия Колобова в конце 2014 года, позже его в международный розыск объявил Интерпол
Колобов проходит по одному делу с Николаем Азаровым и Виктором Януковичем относительно незаконного финансирования из госбюджета строительства телекоммуникационной сети спецсвязи.
В Службе безопасности заявили, что ждут подтверждения факта задержания в Испании Колобова, а МВД это задержание подтвердили.