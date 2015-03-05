Американский эксперт рассказал, когда Россия начала планировать войну против Украины

Старший научный сотрудник по России Американского совета внешней политики доктор Стивен Бланк прокомментировал российскую агрессию против Украины, заявив, что она планировалась с 2005 года.

Об этом он сообщил во время слушаний в Сенате США, пишет Укринформ.

В то же время он уточнил, что нынешняя война РФ против нашей страны - не новая стратегия Москвы.

"Российский Генеральный штаб занимается подготовкой подобных операций с 1999 года. А непосредственно украинская операция стала планироваться в Москве, по меньшей мере, с 2005 года", - отметил эксперт.

Обратим внимание, что в связи с этим он выразил непонимание, "почему администрация США не может или избегает оценок происходящего". По мнению Бланка, это говорит об уровне готовности и способности Штатов "оценивать российские шаги правильно, и это не внушает оптимизма".

Также старший научный сотрудник по России Американского совета внешней политики сказал, что дальнейшая пассивность американской администрации будет лишь способствовать росту напряжения, и не только в Украине.

Напомним, ранее историк, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер заявил, что власти РФ хотят использовать Украину, чтобы разбить связи внутри Евросоюза и евроатлантическое партнерство.