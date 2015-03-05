Украинский МИД прекратил аккредитацию журналистов из России

Министерство иностранных дел Украины прекратило аккредитацию российских журналистов.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

"С этой недели мы не аккредитуем российские СМИ [на мероприятия МИД]", — сказали в пресс-службе в ответ на просьбу агентства позволить их корреспонденту присутствовать на подходе к прессе глав МИД Украины Павла Климкина и Великобритании Филипа Хэммонда.

На прошлой неделе аккредитация ТАСС на брифинги МИД осуществлялась.

Как известно, ранее была временно приостановлена аккредитация журналистов РИА Новости и ТАСС в Верховной Раде.

21 февраля СБУ подготовила список российских СМИ, которых предлагается лишить аккредитации при украинских государственных органах.

В этот перечень вошли более 100 зарегистрированных в России средств массовой информации.