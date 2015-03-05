Украинский МИД прекратил аккредитацию журналистов из России

Выдача аккредитаций журналистов российских СМИ была прекращена с этой недели.
Министерство иностранных дел Украины прекратило аккредитацию российских журналистов.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.
"С этой недели мы не аккредитуем российские СМИ [на мероприятия МИД]", — сказали в пресс-службе в ответ на просьбу агентства позволить их корреспонденту присутствовать на подходе к прессе глав МИД Украины Павла Климкина и Великобритании Филипа Хэммонда.
На прошлой неделе аккредитация ТАСС на брифинги МИД осуществлялась.
Как известно, ранее была временно приостановлена аккредитация журналистов РИА Новости и ТАСС в Верховной Раде.
21 февраля СБУ подготовила список российских СМИ, которых предлагается лишить аккредитации при украинских государственных органах.
В этот перечень вошли более 100 зарегистрированных в России средств массовой информации.