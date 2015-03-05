Украинцы готовы отводить "Грады" и "Ураганы", опубликована карта зоны АТО

Силы АТО готовы начать отводить системы залпового огня "Ураган" с 6 марта.

Об этом сообщил спикер штаба АТО Андрей Лысенко, передает УНИАН.

При этом он подчеркнул, что украинские войска уже завершили первый этап отведения тяжелого вооружения.

Были отведены: 100-мм пушки МТ-12 "Рапира" и МТ-12Р "Рута".

"С минувших суток начался второй этап отведения военной техники, в частности 152-мм артиллерийских установок 2С3 "Акация". Также продолжается отведение реактивных систем залпового огня "Град". По последним данным, Вооруженные силы Украины готовы с завтрашнего дня начать отводить реактивные системы залпового огня "Ураган", - отметил Лысенко.

Также он добавил, что передислокация тяжелого вооружения на подготовленные предварительно площадки происходит под постоянным наблюдением специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и представителей украинских и международных средств массовой информации.

"Но в случае любых попыток наступления боевиков командование готово оперативно вернуть технику на боевые позиции, чтобы отразить атаку", - подчеркнул Лысенко.

Напомним, что боевики продолжают нарушать перемирие на Донбассе - за последние сутки украинские позиции подвергались обстрелам 40 раз.