Россия не позволит Совбезу ООН разрешить ввод миротворцев на Донбасс

В МИД России уже заявили, что заблокируют решение Совбеза ООН по введению контингента миротворцев на территорию Украины.

Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Геннадий Гатилов, сообщает Русская служба ВВС.

Такую позицию дипломат объяснил тем, что, по мнению Москвы, минских соглашений на данном этапе "вполне достаточно".

"Мы считаем, что есть минские договоренности, в них четко определена роль ОБСЕ, ее мониторинговой миссии. И сейчас нужно заниматься тем, чтобы эта мониторинговая миссия эффективно работала и наблюдала за осуществлением минских договорённостей. Этого сейчас вполне достаточно", – сказал Гатилов.

Как известно, Россия обладает правом вето в Совбезе ООН, с помощью которого может блокировать любое решение этого органа.

Ранее с призывом отказаться от права вето к пяти основным членам ООН обратилась международная правозащитная организация Amnesty International.

Украина также выступала с призывом реформировать Совбез ООН с целью уменьшения влияния России.

2 марта президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о просьбе к ООН и ЕС ввести миротворцев в Украину.