Порошенко создал на Донбассе военно-гражданские администрации

В четверг, 5 марта, Президент Петр Порошенко образовал Донецкую и Луганскую областные военно-гражданские администрации.

Это предусмотрено указом президента № 123/2015 "Об образовании военно-гражданских администраций", о чем со ссылкой на пресс-службу главы государства сообщает УНИАН.

Согласно документу, в Донецкой области образованы Волновахская и Марьинская районные военно-гражданские администрации, военно-гражданские администрации в городах Авдеевка, Угледар и Красногоровка Марьинского района; в Луганской области – Новоайдарская, Попаснянская и Станично-Луганская районные военно-гражданские администрации, военно-гражданские администрации сел Крымское и Трехизбенка, Кряковка, Лобачево, Лопаскино и Орехово-Донецкое Новоайдарского района; поселка Новотошковка и села Желобок Попаснянского района; сел Троицкое и Новозвановка Попаснянского района.

Определено, что Донецкая и Луганская облгосадминистрации приобретают статус областных военно-гражданских администраций, а их председатели – статус руководителей областных военно-гражданских администраций. То же касается и образованных администраций низшего уровня.

Указом поручено главам Донецкой и Луганской облгосадминистраций в трехдневный срок подать руководителю Антитеррористического центра при СБУ предложения о перечне должностей, которые могут быть замещены военнослужащими, лиц рядового и начальственного состава правоохранительных органов в новосозданных военно-гражданских администрациях.

Напомним, что ранее Верховная Рада "перекроила" карту Донецкой и Луганской областей, переподчинив ряд населенных пунктов райцентрам, находящимся под контролем сил АТО.