Кернес назвал обвинения ГПУ "черным пиаром": справедливости не жду, но бороться готов

Мэр Харькова Геннадий Кернес сегодня, 5 марта, назвал обвинения ГПУ "черным пиаром".

Об этом он заявил сегодня, 5 марта, передает ТСН.

Также харьковский градоначальник подчеркнул, что он отвергает предъявленные ему обвинения и сомневается в возможности справедливого суда.

"Шумиха в прессе по делу против меня – это пиар на ровном месте. Я не признаю себя виновным, никаких новых доказательств нет, в суде будут предъявлены все аргументы моей непричастности и политической мотивированности этого дела", - заявил он.

Также Кернес добавил, что Генпрокуратура пытается устроить предвзятый судебный процесс и дискредитировать его перед харьковчанами.

"Последнее заявление на сайте Генеральной прокуратуры о том, что меня подозревают в серьезных преступлениях, - это попытка силовиков изобразить работу. Уже год меня преследуют, изображают следствие, а на самом деле пытаются дискредитировать перед харьковчанами", - добавил он.

"Конкретный пример – попытка изменить подсудность: несмотря на то, что якобы местом преступления Генпрокуратура определила Харьков, судить меня хотят в Киеве. Это очевидная попытка устроить ангажированный процесс, иметь возможность давления на суд. Исходя из этого, я не жду справедливости от тех, кто меня обвиняет, не верю, что суд будет справедливым, но готов бороться", - добавил Кернес.

Напомним, прокуратура объявила Кернесу подозрение в ряде серьезных преступлений: пытках, хулиганстве и незаконном лишении свободы.