Американский конгресмен попросил у Обамы оружие для Украины

Спикер Палаты представителей США Джон Бейнер и другие видные конгрессмены от Республиканской и Демократической партий обратились с письмом к президенту Бараку Обаме.

Они призвали как можно скорее санкционировать предоставление военной помощи Украине, которая продолжает борьбу с пророссийскими сепаратистами, пишет zn.ua.

"Мы призываем вас в скорейшем порядке дать согласие на дополнительные усилия по поддержке Украины в ее стремлении защитить свою суверенную территорию, в том числе путем предоставления украинской армии летальных оборонительных систем вооружения", – говорится в письме, датированном 4 марта и подписанном восемью республиканцами и тремя демократами.

Ряд американских конгрессменов обрушились с критикой на заместителя государственного секретаря США Викторию Нуланд из-за позиции администрации Барака Обамы в сфере поставок оружия Украине.

Как известно, почти все члены комитета по иностранным делам Палаты представителей призвали США немедленно вооружить Украину.

